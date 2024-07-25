У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

В української ведучої та журналістки Соломії Вітвіцької - велика, міцна сім'я, зв'язком з якою вона дуже дорожить. Тому вона нерідко ділиться з шанувальниками подробицями про життя з близькими.
Так нещодавно сім'я Вітвіцьких відсвяткувала одразу дві знаменні події. Перша - 70-річний ювілей батька Соломії. Уся рідня зібралася, щоб привітати його зі святом.
Можливість бути разом усією сім'єю - безцінний подарунок у наш час. Однак крім цього на Вітвіцького старшого чекав ще один сюрприз - скоро на одного Вітвіцького стане більше.
Брат Соломії Северин і його дружина Емма чекають на дитину. Новина про майбутню появу малюка довела іменинника до сліз. Ведуча у своєму блозі в Instagram показала зворушливий момент, як її тато дбайливо обіймає невістку, яка скоро стане мамою.
Хто така Соломія Вітвіцька?
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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Раніше українська співачка Христина Соловій уперше відверто зізналася, чи був у неї роман зі Святославом Вакарчуком - її наставником і музичним продюсером, з яким вона співпрацювала 10 років.
Також акторка Анна Саліванчук показала посинілу руку після сильної травми, яка сталася з нею через жорстке падіння на кам'янистому пляжі Хорватії.
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