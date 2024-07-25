У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

До ювілею батька ведучої ТСН сім'я приберегла життєствердний сюрприз.

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Соломія Вітвіцька новини - у родині Соломії Вітвіцької з'явиться дитина / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В української ведучої та журналістки Соломії Вітвіцької - велика, міцна сім'я, зв'язком з якою вона дуже дорожить. Тому вона нерідко ділиться з шанувальниками подробицями про життя з близькими.

Так нещодавно сім'я Вітвіцьких відсвяткувала одразу дві знаменні події. Перша - 70-річний ювілей батька Соломії. Уся рідня зібралася, щоб привітати його зі святом.

Можливість бути разом усією сім'єю - безцінний подарунок у наш час. Однак крім цього на Вітвіцького старшого чекав ще один сюрприз - скоро на одного Вітвіцького стане більше.

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Брат Соломії Северин і його дружина Емма чекають на дитину. Новина про майбутню появу малюка довела іменинника до сліз. Ведуча у своєму блозі в Instagram показала зворушливий момент, як її тато дбайливо обіймає невістку, яка скоро стане мамою.

Соломія Вітвіцька новини - у родині Соломії Вітвіцької з'явиться дитина / instagram.com/solomiyavitvitska

Хто така Соломія Вітвіцька? Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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