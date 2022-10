Зірка "Піратів Карибського моря" озвучила щоденник юної харків'янки, написаний під обстрілами

Кіра Найтлі та Єва Скалецька / https://ua.depositphotos.com і Bloomsbury

Англійська актриса і голлівудська зірка Кіра Найтлі (відома за роллю у франшизі "Пірати Карибського моря") озвучила для аудіокниги щоденник 12-річної Єви Скалецької з Харкова, який школярка вела під нещадними обстрілами російських окупантів. Про це йдеться на сайті великого видавництва Bloomsbury.

Щоденник Єви видали окремою книгою, яка отримала назву "Ти не знаєш, що таке війна" (You Don't Know What War Is).

До слова, з України Єва з бабусею як біженки поїхали в Європу, а потім оселилися в столиці Ірландії ‒ Дубліні.

Історія юної Українки так вразила Кіру Найтлі, що вона вирішила особисто начитати її щоденник.

Кіра Найтлі під час озвучки / Bloomsbury

"Книга "Ви не знаєте, що таке війна" справила на мене враження. Це неймовірно важлива історія, яка одночасно потужна і глибоко зворушлива. Для мене велика честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи історію натхнення і хоробрості Єви", – сказала актриса.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

Раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Інші новини: