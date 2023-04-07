Зірка "Перших ластівок" зіграє у великому історичному серіалі від Netflix

Український актор Олександр Рудинський, відомий за серіалом "Перші ластівки", зіграє в історичному серіалі Netflix.

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Олександр Рудинський / колаж фото instagram.com/sasha_rudinskiy і Netflix

Відомий український актор Олександр Рудинський, який прославився після підліткового серіалу "Перші ластівки", зіграє роль у новому історичному серіалі "Декамерон" від популярного світового стрімінгу Netflix. Про це він розповів у програмі ЖВЛ.

Актор розповів, що в проекті Netflix зіграє "відморозка Айлеса Бедіта". А зйомки проєкту проходять в Італії. І всього в серіалі буде 8 серій.

"З'явилася агентка в Європі, і в перший проект, до якого вона запропонувала записатися на самопробу, мене затвердили. Це восьмисерійний історичний серіал. Він називається "Декамерон". Оригінальний серіал Netflix. Зйомки тривають у Римі. Я граю там відморозка Айлеса Бедіта. У мене там шрам на все обличчя", ‒ сказав він.

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Також повідомляється, що серіал "Декамерон" розповідає історію 1348 року, коли настала "Чорна смерть" – друга і найбільш смертоносна пандемія чуми в історії людства, яка забрала життя близько 200 млн осіб. У серіалі група дворян у Флоренції їде на віллу, щоб вижити під час епідемії. Але потім все швидко переростає в боротьбу за виживання.

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