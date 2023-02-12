"Я не хочу жити в країні, де люди виживають": українська акторка "вилаяла" місцевий бізнес

Рівень контрабанди в Україні лякає Мілу Сивацьку, але вона все ж переконана, що нашу країну чекає світле майбутнє.

Міла Сивацька розповіла, чому так складно домогтися успіху в Україні / instagram.com/mila_sivatskaya

Українська акторка, відома ролями в серіалах Хороший хлопець і Мереживо долі, Міла Сивацька поділилася своїм досвідом ведення бізнесу під час війни.

Не багатьом артистам вдалося зберегти роботу під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, і Сивацька опинилася в числі тих, кому доводиться шукати альтернативні джерела заробітку (враховуючи що останні роки вона багато знімалася в країні-агресорі). Акторка відкрила свій магазин косметики і розповіла, що зараз, на її думку, "вбиває" малий бізнес.

Для себе вона виділяє три фактори, які перетворюють життя підприємця в кошмар - корупція, низький рівень життя і контрабанда. Про це Сивацька розповіла в інтерв'ю Gloster FM.

"Ми маємо розвиватися. А корупція і така тонна "контрабасу"... Ми просто нічого з цим не зробимо. Як у 2014 році багато людей поїхало, і зараз поїхало, і поїдуть ще, мине ще 5 років... Я люблю Україну, я хочу тут жити, хочу народжувати тут своїх дітей. Але я розумію, що якщо я буду створювати якийсь бізнес, якийсь продукт, і буду розуміти, що просто немає людей, кому це цікаво. Не в плані наповнення, а в плані того, що в них зарплата 7 тисяч гривень вже 10 років, і вони просто виживають", - ділиться думкою актриса.

Виходячи з цього, на питання, чи планує вона продовжувати жити в Україні, Міла однозначно відповісти не змогла. Майбутнє для неї, як і для багатьох українців, занадто туманно, щоб планувати на тривалі терміни, вважає вона: "Я не хочу жити в країні, де люди виживають. В нас є все для того, щоб ми жили круто. В нас є люди, ми можемо працювати".

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