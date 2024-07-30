Зірка "Маленьких жінок" таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка

Ірландська акторка Сірша Ронан на знімальному майданчику історичної драми "Марія - королева Шотландії" зустріла свою долю в особі шотландського актора Джека Лаудена. У 2018 році вони зіграли чоловіка та дружину (Марію Стюарт і лорда Дарнлі), а шість років потому стали подружжям у реальному житті.
Про це повідомляє видання Irish Independent. Церемонія відбулася в Единбурзі.
Це був скромний розпис у колі найближчих членів сім'ї та друзів. Запрошених гостей зобов'язали зберігати весілля Лаудена і Ронан у найсуворішому секреті.
Для обох акторів це - перший шлюб. Близьке оточення молодят повідомляє, що Сіршу і Джека, крім кохання одне до одного, об'єднує любов до акторства. Подружжя високо цінує одне одного, як професіоналів, і з великою повагою ставиться до робочих порад і ремарок.
Хто така Сірша Ронан?
Сірша Ронан - ірландська акторка американського походження. З юності відома за ролями в історичних драмах. Лауреатка премії "Золотий глобус". Має чотири номінації на "Оскар" і п'ять на BAFTA, повідомляє Вікіпедія.
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