Зірка "Маленьких жінок" таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка

Джек Лауден нарешті відвів свою "королеву" Сіршу Ронан до вівтаря.

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Сірша Ронан і Джек Лауден одружилися - подробиці весілля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ірландська акторка Сірша Ронан на знімальному майданчику історичної драми "Марія - королева Шотландії" зустріла свою долю в особі шотландського актора Джека Лаудена. У 2018 році вони зіграли чоловіка та дружину (Марію Стюарт і лорда Дарнлі), а шість років потому стали подружжям у реальному житті.

Про це повідомляє видання Irish Independent. Церемонія відбулася в Единбурзі.

Це був скромний розпис у колі найближчих членів сім'ї та друзів. Запрошених гостей зобов'язали зберігати весілля Лаудена і Ронан у найсуворішому секреті.

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Для обох акторів це - перший шлюб. Близьке оточення молодят повідомляє, що Сіршу і Джека, крім кохання одне до одного, об'єднує любов до акторства. Подружжя високо цінує одне одного, як професіоналів, і з великою повагою ставиться до робочих порад і ремарок.

Хто така Сірша Ронан? Сірша Ронан - ірландська акторка американського походження. З юності відома за ролями в історичних драмах. Лауреатка премії "Золотий глобус". Має чотири номінації на "Оскар" і п'ять на BAFTA, повідомляє Вікіпедія.

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