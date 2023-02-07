Емінем стане тестем - єдина донька репера виходить заміж

Хейлі Скотт похвалилася обручкою від обранця, якого вже охрестили чоловіком зі сталевими нервами.

Донька Емінема Хейлі Джейд Скотт виходить заміж за Евана МакКлінтока / imdb.com, instagram.com/hailiejade

Єдина рідна донька американського репера, композитора і актора Емінема (Маршалл Метерс) Хейлі Джейд Скотт виходить заміж. Її бойфренд, з яким дівчина зустрічається протягом останніх семи років, зважився зробити їй пропозицію.

Радісною новиною Хейлі поділилася на своїй сторінці в Instagram. Це сталося 4 лютого, під час її прогулянки з нареченим на ім'я Еван Макклінток. Пара завжди уникала публічності, тому і пропозицію майбутній зять Емінема зробив у усамітненій обстановці.

Крім нього і Хейлі в приміщенні, прикрашеному гірляндами, знаходився тільки фотограф, який і "схопив" важливий момент для закоханих. МакКлінток подарував нареченій обручку в класичному стилі з великим дорогоцінним каменем.

Заручини доньки Метерс публічно не коментував. Однак над його майбутнім зятем вже жартують, мовляв у хлопця міцні нерви, щоб просити руки дочки Емінема. Раніше репер відрізнявся складним характером і кілька разів був затриманий за незаконне зберігання зброї. Так що Макклінтоку пощастило - очевидно зірковий тесть не проти, щоб його Хейлі зв'язала себе узами шлюбу саме з ним.

Хейлі Джейд Скотт і Еван МакКлінток заручилися / instagram.com/hailiejade

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