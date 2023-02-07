Колишня товстушка Ребел Вілсон вперше показала обличчя доньки від сурогатної матері крупним планом

Після камінг-ауту життя Вілсон круто змінилося - вона нарешті знайшла сім'ю, про яку так довго мріяла.

Ребел Вілсон показала обличчя дочки Ройс Лілліан / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, вперше стала мамою в листопаді 2022 року, коли на світ з'явилася її донька Ройс Лілліан.

Артистка довго працювала над створенням сім'ї, пройшла безліч обстежень для того, щоб виносити дитину самостійно, але в кінцевому підсумку малятко Ройсі з'явилася на світ від сурогатної матері. Втім, це нітрохи не притупило бажання Вілсон вити гніздечко.

З тих пір, як в її житті з'явилася донька, Ребел ні на секунду не залишає дитину. Миле відео того, як актриса бавиться з тримісячною дівчинкою, вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Це - перші кадри з обличчям Ройс Лілліан, які побачив весь світ. Раніше акторка приховувала обличчя первістка.

Втім, дуже швидко ролик з обличчям тримісячної Ройсі щезло з соціальних мереж. Ймовірно Ребел вирішила, що ще рано говорити про публічність її доньки.

Ребел Вілсон показала обличчя дочки Ройс Лілліан / instagram.com/rebelwilson

Раніше спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова показала, як виглядала 10 років тому - до війни і розлучення.

Менше з перетвореннями пощастило американській співачці та поп-іконі Мадонні. Артистка з'явилася на 65-ій церемонії Греммі, але її мало хто впізнав - Мадж дорікнули в надмірній любові до пластичної хірургії.

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