Зірка "Кіборгів" уперше підтвердив новий роман та показав молоду обраницю

В'ячеслав Довженко приховував кохану понад півроку.

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В'ячеслав Довженко новини - В'ячеслав Довженко показав нову подругу / колаж: Главред, фото: instagram.com/sldovgenko

Український актор В'ячеслав Довженко в 2018 році розлучився з дружиною після 17 років у шлюбі. У лютому цього року він натякнув, що більше не самотній, але особистість нової коханої ретельно приховував.

Сьогодні актор відсвяткував своє 48-річчя. На честь цього він нарешті показав публіці дівчину, яка посіла особливе місце в його серці.

У своєму блозі в Instagram він показав колаж із фотографій, який як вітальну листівку склала для нього його обраниця. "Моя любов, мій друг, моя душа, моя підтримка, натхнення... Зі святом, найкращий", - підписала знімки вона.

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Про нову дівчину В'ячеслава Довженка відомо не багато. Вона значно молодша за актора і працює художником з костюмів.

В'ячеслав Довженко новини - В'ячеслав Довженко показав нову подругу / instagram.com/sldovgenko

Хто такий В'ячеслав Довженко? В'ячеслав Довженко - український актор театру і кіно. Лауреат премії "Золота дзиґа" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року служить у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва за Гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

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