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"Наш президент особисто вирішував": Олександр Усик уперше прокоментував своє затримання у Кракові

Еліна Чигис
18 вересня 2024, 08:51
967
Олександр Усик подякував Володимиру Зеленському.
Олександр Усик
Олександр Усик розповів деталі інциденту з його затриманням / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/?hl=uk

Український боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його вчора затримали, сталося непорозуміння. Чемпіон подякував дипломатам за підтримку, а також заявив, що президент України Володимир Зеленський особисто сприяв вирішенню його питання.

На своїй сторінці в соцмережах спортсмен опублікував відповідне звернення.

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"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки попри зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - зазначив Усик.

Олександр Усик висловив слова подяки українським дипломатам
Олександр Усик висловив слова подяки українським дипломатам / фото: скрін instagram.com/usykaa/?hl=uk

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що трапилося неприпустиме і має намір направити відповідну ноту польській стороні.

"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і направимо відповідну ноту польській стороні", - написав Сибіга в соцмережах.

Дивіться відео звернення Олександра Усика:

Звернення Олександра Усика після затримання в аеропорту Кракова
Звернення Олександра Усика після затримання в аеропорту Кракова / фото: скрін t.me/glavredinfo

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Олександр Усик - новини за темою

Зазначимо, нещодавно Олександр Усик особисто приїхав до Франції, щоб підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024. Усик наголосив, що присутність української збірної на Олімпіаді є вагомою з огляду на щоденні ракетні обстріли, пошкоджену спортивну інфраструктуру та російську окупацію регіонів України.

А також раніше Олександр Усик відвідав зруйновану росіянами дитячу лікарню Охматдит. Чемпіон прокоментував російську агресію та вкотре підтвердив, що він є справжнім патріотом України.

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