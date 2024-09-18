"Наш президент особисто вирішував": Олександр Усик уперше прокоментував своє затримання у Кракові

Український боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його вчора затримали, сталося непорозуміння. Чемпіон подякував дипломатам за підтримку, а також заявив, що президент України Володимир Зеленський особисто сприяв вирішенню його питання.
На своїй сторінці в соцмережах спортсмен опублікував відповідне звернення.
"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки попри зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - зазначив Усик.
Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що трапилося неприпустиме і має намір направити відповідну ноту польській стороні.
"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і направимо відповідну ноту польській стороні", - написав Сибіга в соцмережах.
За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC- Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 17, 2024
Дивіться відео звернення Олександра Усика:
Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
Олександр Усик - новини за темою
Зазначимо, нещодавно Олександр Усик особисто приїхав до Франції, щоб підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024. Усик наголосив, що присутність української збірної на Олімпіаді є вагомою з огляду на щоденні ракетні обстріли, пошкоджену спортивну інфраструктуру та російську окупацію регіонів України.
А також раніше Олександр Усик відвідав зруйновану росіянами дитячу лікарню Охматдит. Чемпіон прокоментував російську агресію та вкотре підтвердив, що він є справжнім патріотом України.
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