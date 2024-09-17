Відомий співак розповів, як Кароль обізвала його на 'Голосі країни'

При цьому Нікіта Ломакін цілком стає на бік поп-діви, як мудрої і проникливої наставниці.

https://glavred.net/stars/izvestnyy-pevec-rasskazal-kak-karol-obozvala-ego-na-golose-krajini-10597892.html Посилання скопійоване

Микита Ломакін прокоментував чутки про складний характер Тіни Кароль / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikitalomakinofficial, instagram.com/tina_karol

Учасник музичних шоу "Х-фактор" і "Голос країни", співак Микита Ломакін високо цінує творчість Тіни Кароль. Вона була його наставницею на "Голосі" і в артистів навіть була дуетна пісня, яка пізніше увійшла до офіційного альбому поп-діви.

За Кароль в українському шоу-бізнесі закріпилася репутація артистки з непростим характером. Однак Ломакін, який співпрацював зі співачкою, зазначив, що не помітив за нею подібного.

Про це співак розповів Люкс ФМ. "Тіна дуже духовна, мудра людина. Тому все, що вона каже, має потаємний сенс, його потрібно просто розуміти й все. До мене вона ніколи не ставилася погано. Історії, які я чув (про крутий характер Кароль - прим. редактора), на собі ні разу не відчував", - стверджує Ломакін.

відео дня

Утім, він усе ж зізнався, що одного разу Тіна назвала його "дебілом", але зауважив, що не без причини - під час виступу на "Голосі" він вийшов на сцену без навушників, що й спричинило невдоволення зірки.

Хто така Тіна Кароль / Главред

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що Наді Дорофєєвій погрожують розправою підписники. Співачка показала жорсткі повідомлення лякаючого змісту, які отримує в соціальних мережах.

Також переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова розповіла, як днями ледь не загинула в Одесі, та оприлюднила знімки синців і подряпин, які залишилися у неї після нещасного випадку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред