Соліст Modern Talking категорично відмовився виступати в РФ - причини

Томас Андерс назвав умови, за яких готовий знову вийти до російської аудиторії.

https://glavred.net/stars/solist-modern-talking-kategoricheski-otkazalsya-vystupat-v-rf-prichiny-10646393.html Посилання скопійоване

Томас Андерс із Modern Talking не хоче виступати в РФ - що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/thomasanders_official

Стисло:

Томас Андерс спростував чутки про те, що готує концерти в країні-агресорі

Артист розповів, які два пункти мають здійснитися, щоб він відновив виступи в РФ

Місяць тому росЗМІ "вибухнули" новиною про те, що один із колишніх учасників німецького дуету Modern Talking Томас Андерс планує найближчим часом концерти в країні-окупанті. Там хоч і намагаються довести, що ізоляція їх не хвилює, але трусяться від щастя, якщо раптом хтось із цивілізованого світу вирішить виступити на сцені рф.

Однак чутки про тур Андерса рішуче спростував сам музикант. В інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung артист заявив, що не готовий приїжджати в росію, поки на троні диктатор путін, і поки не настане справедливий мир у війні з Україною.

відео дня

"Якщо цей мир стане продиктованим, я не можу їздити по Росії і робити вигляд, що це "мир, радість і млинці". Ні, це має бути справжній новий початок для мене", - каже Томас Андерс.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старший син Шерон Стоун, 24-річний актор-початківець Роен Джозеф Стоун, повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт".

Також голлівудський актор і комік Адам Сендлер, який прийшов на церемонію нагородження Оскар-2025 у худі та шортах, потролив президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Що таке Modern Talking? Modern Talking - німецький поп-дует, що складався з вокаліста Томаса Андерса і продюсера, а також автора всіх пісень Дітера Болена. Колектив був утворений у Гамбурзі 1984 року. Є одним із найуспішніших колективів за всю історію поп-музики і найуспішнішим із числа створених у Німеччині: записи гурту в усьому світі було продано накладом понад 200 мільйонів примірників, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред