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Солістка KAZKA зібралася заміж: співачка поніжилася в обіймах коханого

Дмитро Відоменко
26 травня 2023, 11:42 оновлено 26 травня, 11:57
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Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька повідомила, що вийде заміж за своєго бойфренда Павла Тараненка і показала фото з заручин.
Зарицька, Kazka
Олександра Зарицька з KAZKA / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька повідомила, що виходить заміж за свого коханого ‒ музиканта і моушн-дизайнера Павла Тараненка. Щаслива дівчина виклала відповідні фото в Instagram.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню"БЕЗ КОХАННЯ". Звичайно, наречена я там не просто так. Я заручилася! Досі не можу повірити", - написала Зарицька

Також вона показала кілька знімків з коханим ‒ де пара в чистому полі десь в Києві цілуються і обіймаються. Разом з тим Зарицька засвітила і красиве обручку.

Що стосується кліпу на пісню "БЕЗ КОХАННЯ", то він зроблений у форматі mood-відео. Вийшла лаконічна робота, яка була відзнята на березі моря. А в кадрі Олександра своїм співом розповідає свою історію кохання.

Зарицька, Kazka
Зарицька, Kazka

Нагадаємо, раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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