Зірка "Емілі в Парижі" прогулялася в одязі від українського бренду

Актриса Лілі Коллінз (дочка легендарного музиканта Філа Коллінза) і зірка популярного жіночого консьюмерістского серіалу "Емілі в Парижі" опублікувала в своєму Instagram-акаунті фотографії зі своєї поїздки до Швеції.
Для прогулянки шведськими вулицями дівчина вибрала пальто бежевого кольору з поясом на талії, чорні джинси і чорне взуття на низькому ходу.
Зимове вбрання Коллінз доповнила світло в'язаною шапкою від українського бренду Gunia Project з довгими зав'язками і кремовою сумкою через плече від бренду Cartier.
"Шведський сніговий кролик", - підписала фото Лілі.
До слова, до Швеції вона поїхала зі своїм чоловіком – кінорежисером і письменником Чарлі МаКдауеллом (і сином легендарного актора Малькольма МаКдауелла).
Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.
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