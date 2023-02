Зірка "Емілі в Парижі" прогулялася в одязі від українського бренду

Для прогулянки шведськими вулицями Лілі Коллінз обрала пальто бежевого кольору з поясом на талії, чорні джинси і чорне взуття на низькому ходу.

Лілі Коллінз / ua.depositphotos.com і Instagram

Актриса Лілі Коллінз (дочка легендарного музиканта Філа Коллінза) і зірка популярного жіночого консьюмерістского серіалу "Емілі в Парижі" опублікувала в своєму Instagram-акаунті фотографії зі своєї поїздки до Швеції.

Для прогулянки шведськими вулицями дівчина вибрала пальто бежевого кольору з поясом на талії, чорні джинси і чорне взуття на низькому ходу.

Зимове вбрання Коллінз доповнила світло в'язаною шапкою від українського бренду Gunia Project з довгими зав'язками і кремовою сумкою через плече від бренду Cartier.

"Шведський сніговий кролик", - підписала фото Лілі.

До слова, до Швеції вона поїхала зі своїм чоловіком – кінорежисером і письменником Чарлі МаКдауеллом (і сином легендарного актора Малькольма МаКдауелла).

