Міла Йовович блищала на килимовій доріжці в Каннах в лазуровій сукні українського бренду

Мілла Йовович в Каннах показала вбрання від українського бренду / instagram.com/millajovovich

Голлівудська акторка Мілла Йовович являє собою одну з ікон краси та стилю. Вона була обличчям багатьох топових брендів одягу і косметики, а кожен її вихід у світ незмінно дає поживу для статей в модних виданнях по всьому світу.

До того ж одяг, коли мова йде про успішних і знаменитих, це не тільки спосіб виразити себе. Нерідко образи на червоних доріжках несуть певні послання від селебрітіс світу.

Так Мілла Йовович прийшла на благодійний захід від amfAR (Американський фонд досліджень СНІДу) в Каннах, в сукні, створеній українським брендом Lever Couture.

Таким чином актриса, ймовірно, висловила підтримку українському народу, а також звернула увагу світу на якість і красу робіт українських дизайнерів.

Плаття, створене з небесно-блакитного сатину, з глибоким вирізом і шлейфом в кращих традиціях від кутюр, як і та, яка його одягла, разом складають вражаюче видовище.

Мілла Йовович у Каннах у вбранні українського бренду Lever Couture / instagram.com/amfar

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Раніше ведуча і журналістка Катя Осадча показала справжній український шик у бездоганній сукні на Каннському кінофестивалі.

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