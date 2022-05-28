Міла Йовович блищала на килимовій доріжці в Каннах в лазуровій сукні українського бренду

Зірка обрала вельми символічне вбрання.
Голлівудська акторка Мілла Йовович являє собою одну з ікон краси та стилю. Вона була обличчям багатьох топових брендів одягу і косметики, а кожен її вихід у світ незмінно дає поживу для статей в модних виданнях по всьому світу.
До того ж одяг, коли мова йде про успішних і знаменитих, це не тільки спосіб виразити себе. Нерідко образи на червоних доріжках несуть певні послання від селебрітіс світу.
Так Мілла Йовович прийшла на благодійний захід від amfAR (Американський фонд досліджень СНІДу) в Каннах, в сукні, створеній українським брендом Lever Couture.
Таким чином актриса, ймовірно, висловила підтримку українському народу, а також звернула увагу світу на якість і красу робіт українських дизайнерів.
Плаття, створене з небесно-блакитного сатину, з глибоким вирізом і шлейфом в кращих традиціях від кутюр, як і та, яка його одягла, разом складають вражаюче видовище.
читайте такожШтраф і тюремний термін: Шакіра опинилася під судом через шахрайство
Раніше ведуча і журналістка Катя Осадча показала справжній український шик у бездоганній сукні на Каннському кінофестивалі.
Інші новини:
- Блогерка Діана Глостер прорекламувала сукню в зруйнованому російськими будинку і потрапила в скандал
- Шерон Стоун у Каннах підтримала Україну стильним жовто-блакитним брючним костюмом
- Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя