Зірка "Довбуша" жорстко висловився про свою колишню кохану - "мовчанку" Безрук

Сергій Стрельников каже, що вже давно не має нічого спільного зі своєю колишньою цивільною дружиною Галиною Безрук.

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Стрельников каже, що Безрук його давно не цікавить / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий український актор Сергій Стрельников, який зіграв головну роль в популярному історичному бойовику "Довбуш", досить жорстко висловився про свою колишню кохану і цивільну дружину Галину Безрук, яка вже багато років працює в країні-агресорі і ні слова не сказала про війну, яку РФ розв'язала проти України. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Вона була моєю цивільною дружиною. Я не маю до неї ніякого відношення вже давно. Це її вибір. Залишилася в Мордорі - і її дитина буде росіянином. Буде жити в країні, в якій не потрібно жити. Не хочу про неї говорити, вона мене не цікавить. І що, вона одна така? Таких багато. Я для себе зробив вибір – я відмовився жити там. Повернувся і перезавантажився. Я не помилився", ‒ сказав Там Стрельников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

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Також мовчання порушив Російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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