Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами Харкова / https://ua.depositphotos.com/

Відомий британський актор г'ю Бонневіль (зірка телесеріалу "Абатство Даунтон" і дилогії про Паддінгтона) озвучив документальне відео, яке було присвячене пошкодженим і зруйнованим російськими окупантами культурним пам'яткам Харкова.

Артист взяв участь у міжнародному проекті Українського інституту Postcards from Ukraine. Акторська гра в Абатстві Даунтон принесла Бонневілю номінацію на" Золотий глобус", дві поспіль номінації на премію Еммі, а також три нагороди Гільдії кіноакторів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії актор активно підтримує Україну в соціальних мережах, зверненнях і зборах грошей для гуманітарної та військової допомоги.

"Історичний центр і воронки від снарядів на майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого варта свобода в XXI столітті. Однак можна знищити площі, але не свободу", – з легким британським акцентом говорив у відео Г'ю Бонневіль.

І нагадав глядачам, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала в Харкові та в Україні загалом понад 450 унікальних культурних та історичних об'єктів.

Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 зірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.

"Я запитала її:" жовте і блакитне у вашому вбранні-Це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла:" Так, це про Україну " і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала журналістка Ірина Татаренко.

До того легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

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