УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами Харкова

30 серпня 2022, 18:11

З 24 лютого актор Г'ю Бонневіль активно підтримує Україну в соціальних мережах, зверненнях і зборах грошей для гуманітарної та військової допомоги.

Харків, Бонневіль
Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами Харкова / https://ua.depositphotos.com/

Відомий британський актор г'ю Бонневіль (зірка телесеріалу "Абатство Даунтон" і дилогії про Паддінгтона) озвучив документальне відео, яке було присвячене пошкодженим і зруйнованим російськими окупантами культурним пам'яткам Харкова.

Артист взяв участь у міжнародному проекті Українського інституту Postcards from Ukraine. Акторська гра в Абатстві Даунтон принесла Бонневілю номінацію на" Золотий глобус", дві поспіль номінації на премію Еммі, а також три нагороди Гільдії кіноакторів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії актор активно підтримує Україну в соціальних мережах, зверненнях і зборах грошей для гуманітарної та військової допомоги.

"Історичний центр і воронки від снарядів на майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого варта свобода в XXI столітті. Однак можна знищити площі, але не свободу", – з легким британським акцентом говорив у відео Г'ю Бонневіль.

І нагадав глядачам, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала в Харкові та в Україні загалом понад 450 унікальних культурних та історичних об'єктів.

Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 зірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.

"Я запитала її:" жовте і блакитне у вашому вбранні-Це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла:" Так, це про Україну " і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала журналістка Ірина Татаренко.

До того легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Інші новини:

новини Харкова Абатство Даунтон новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:52

Вже розробляються евакуаційні маршрути: у Зеленського анонсували активну деокупацію Криму

18:51

Що робити, якщо з'їв цвіль: чи небезпечно це для організму і які продукти можна врятувати

18:18

"Кожен день запитує, як там Україна": Хіменес-Браво показав красуню матір

18:17

Похолодає сильно: синоптик розповіла про погодний сюрприз в останній день літаВідео

18:16

Хливнюк заплакав, коли співав пісню про УкраїнуВідео

Реклама
18:11

Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами ХарковаВідео

17:44

Долар по 43: експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні

17:44

"Щоб не забували, яка я гарна": Леся Нікітюк знялася в сяючому образі

17:31

Скільки грошей потрібно на відновлення України: Зеленський назвав неймовірну сумуВідео

17:25

Після Дауні-молодшого в шкарпетках "Росія": сестра Кардаш'ян потрапила в скандал з відео Червоної площі

17:21

Від них зриває башню: 4 жінки за знаком зодіаку володіють сильною енергетикоюВідео

17:14

"Завжди першим йшов на амбразуру": путіністка Долина занудьгувала за концертами Кобзона

17:12

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

16:57

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

16:26

Як потрібно правильно носити 1 долар в гаманці, щоб водились гроші

16:05

Як позбутися від неприємного запаху у ванній або туалеті: найпопулярніші способи

16:03

Гороскоп на вересень 2022: Близнюкам - розставання, Терезам - великий куш, Козерогам - знаки доліВідео

16:01

Війська РФ тихо вийдуть, а ЗСУ туди зайдуть: Жданов назвав сценарії боротьби за КримВідео

15:54

Найсмачніше та дуже корисне варення з обліпихи від застуди: 3 простих рецепта для здоров'яВідео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших росіян"

Реклама
15:43

Чому не можна виривати сиве волосся: є ризик появи залисинВідео

15:32

Використані чайні пакетики ще знадобляться: навіщо їх кладуть в унітаз і взуття

15:24

8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням

15:22

РФ викинула $65 млн на дерев'яні HIMARS: ЗМІ з'ясували, як ЗСУ перехитрили окупантівВідео

15:17

Лицемірка Надія Бабкіна заспівала в окупованому Луганську українською мовою

15:15

ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - ХланьВідео

15:13

ЗСУ взяли окупантів у кільце на Харківщині - перехоплення ГУРВідео

14:49

"ФСБівці тікали в підштанцях": ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в МелітополіВідео

14:41

Як перетерти масло з борошном в крихту: 4 найкращих способиВідео

14:21

Поп-король Шредінгера: американська журналістка розповіла, чому смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Щоб посварити Україну і захід: експерт розповів, як Росія використовує ліквідацію ДугіноїВідео

13:53

З міністра в завгоспи: експерт розповів, чим займається відсторонений від посади ШойгуВідео

13:50

Після атак України Чорноморський флот РФ і його авіація на війні стали безпорадними – PoliticoВідео

13:45

На Херсонщині гауляйтера Стремоусова "увічнили" на туалетному паперіВідео

13:41

Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – ЖдановВідео

13:27

Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

13:27

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

13:00

ЗСУ ліквідували російського капітана з українським коріннямВідео

12:56

Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

12:53

Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався "рятувати Африку"Відео

Реклама
12:50

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала, як "злазить" з пілона

12:22

Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

12:03

Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

11:51

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля боюВідео

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - пораненоВідео

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти