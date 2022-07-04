Зірка Голлівуду Кейт Бланшетт придумала, як підтримати українців грошима / колаж УНІАН та Instagram

Зірки світового шоубізнесу та відомі діячі культури продовжують підтримувати Україну у війні України проти Росії. Тепер легендарна актриса Кейт Бланшетт вбралася в синьо-жовтий костюм, який згодом продадуть на аукціоні, а гроші підуть на потреби українців. Відповідне фото було опубліковано на Instagram- сторінці стилістки Елізабет Стюарт.

Крім усього іншого, Бланшетт вже багато років має ранг посла доброї волі ООН і багаторазово висловлювалася на підтримку України і українців. Деякий час тому записала відеоролик із закликом здійснювати грошові пожертви для українців, які сильно постраждали від війни Росії проти України.

До слова, синьо-жовтий костюм належить бренду Grayscale, який вже створив спеціальну лінійку одягу на підтримку України.

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Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 зірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.

"Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні - це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала журналістка Ірина Татаренко.

До того легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

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