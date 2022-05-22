Голлівудська зірка на Каннському кінофестивалі підтримала Україну чарівним синьо-жовтим вбранням

Тільда Суїнтон / ua.depositphotos.com

В рамках Каннського кінофестивалю-2022 показали Три тисячі років туги-новий фантастичний фільм режисера Джорджа Міллера (тетралогія про "Божевільного Макса"). На прес-конференції з нагоди прем'єри виконавиця головної ролі і мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюль. Про це написала українська журналістка Ірина Татаренко на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина поцікавилася у актриси, чи є таке поєднання кольорів символічним. І отримала ствердну відповідь від Суїнтон.

"Я запитала її:"Жовте і блакитне у вашому вбранні-Це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла:"Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала Татаренко.

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Нагадаємо, раніше, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, голлівудська зірка Анжеліна Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.

"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.

Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 квітня Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.

Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище.

У країні-агресорі дуже сильно обурилися візитом Джолі і почали посилати в її бік образи - за те, що вона не приїхала на території, контрольовані бойовиками і росіянами.

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