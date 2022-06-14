"Наші руки закривавлені": Щварценеггер обрушився на Європу за співпрацю з Росією

Арнольд Щварценеггер / колаж ua.depositphotos.com

Легендарний американський кіноартист (зірка франшизи "Термінатор") і колишній губернатор штату Каліфорнія (США) Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією. Про це повідомляє портал Deutsche Welle

"1300 ракет, які Росія випустила за перші два місяці війни по Україні, коштували 7,7 млрд євро. За цей час Європа заплатила росіянам 44 млрд євро за енергоносії. Наші руки закривавлені. Ми повинні зробити все, щоб позбутися нашої залежності від викопного палива", – сказав Шварценеггер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Уродженець Бучі, Кабанець вирішив, що Шарценнеггер порадіє, якщо йому вручити український традиційний одяг як сувенір. Так акторові дісталася Біла лляна сорочка з білим візерунком.

До того стало відомо, що на весь період україно-російської війни співробітники Національної поліції України можуть носити шеврони із зображенням "Хижака"(інопланетного монстра, з яким боровся герой Шварценеггера у фільмі-бойовику Джона МакТірнана 1987 року).

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