"Спорт - поза політикою": Подкопаєва зробила гучну заяву

Лілія Подкопаєва опитала своїх підписників щодо важливого питання.

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Лілія Подкопаєва влаштувала опитування для підписників / колаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official/

Українська відома гімнастка Лілія Подкопаєва, яка від початку військового вторгнення терористичної Росії в Україну, підтримує свою батьківщину, створила на своїй сторінці в Instagram цікаве опитування.

Зокрема, іменита спортсменка вирішила з'ясувати у своїх користувачів, наскільки спорт і політика можуть "йти" разом. Подкопаєва хотіла популярно пояснити своїм підписникам всюдисущий наратив малодушних людей про те, що "спорт - поза політикою".

На жаль, більшість підписників спортсменки виявилися солідарними з нею. Вони підтримали ідею того, що спорт є важливим впливовим інструментом у політиці.

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Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Лілія Подкопаєва провела опитування у своєму Instagram / Скріншот сторіз Лілії Подкопаєвої в Instagram

"Насправді, спорт - це один із найпотужніших політичних інструментів. Він формує ідеології, об'єднує нації і стає майданчиком для впливу на світову спільноту. Тому говорити про спорт, як щось відмінне від політики - ілюзія", - пише вона.

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Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зісвоїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік екс-чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубінський відсвяткував свій день народження.

Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився".

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