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"Живемо не як теща з зятем": Ніна Матвієнко зробила двозначний комплімент Арсену Мірзояну

21 вересня 2022, 18:15

Ніна Митрофанівна підколола доньку, яка зараз живе в Британії.

Ніна Матвієнко, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян
Ніна Матвієнко розповіла, як ставиться до зятя - співака Арсена Мірзояна / instagram.com/tonya_matvienko

Повномасштабна війна в Україні роз'єднала чимало родин. Винятком не виявилася і зіркова пара співаків - Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко. Співачка з дочками і мамою, Народною артисткою Ніною Матвієнко, спершу виїхали до Німеччини.

Потім Ніна Митрофанівна повернулася додому, а Тоня з донькою від Арсена Мірзояна перебралася жити до Британії. Сам музикант зараз мешкає в будинку своєї тещі.

У шоу ЖВЛ Ніна Митрофанівна зізнається - її з зятем об'єднують вкрай теплі стосунки. Багато в чому, навіть краще, ніж між нею і Тонею.

"Ми якось, знаєте уже живем (з Мірзояном - прим. редактора), не як зять з тещею, а як син... Все ж краще, ніж з доцею", - з посмішкою розповіла вона.

Раніше учасник 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич, який зробив камінг-аут, як бісексуал, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич розповів, хто з суперників на проекті йому подобався, як чоловік.

Також росЗМІ, з посиланням на невідому українську блогерку, заявили про те, що українська співачка Віра Брежнєва розлучилася з музичним продюсером Костянтином Меладзе ще влітку 2022 року.

Інші новини:

шоу-бізнес Тоня Матвієнко Ніна Матвієнко Арсен Мірзоян новини шоу бізнесу
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