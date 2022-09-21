"Живемо не як теща з зятем": Ніна Матвієнко зробила двозначний комплімент Арсену Мірзояну

Ніна Митрофанівна підколола доньку, яка зараз живе в Британії.
Повномасштабна війна в Україні роз'єднала чимало родин. Винятком не виявилася і зіркова пара співаків - Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко. Співачка з дочками і мамою, Народною артисткою Ніною Матвієнко, спершу виїхали до Німеччини.
Потім Ніна Митрофанівна повернулася додому, а Тоня з донькою від Арсена Мірзояна перебралася жити до Британії. Сам музикант зараз мешкає в будинку своєї тещі.
У шоу ЖВЛ Ніна Митрофанівна зізнається - її з зятем об'єднують вкрай теплі стосунки. Багато в чому, навіть краще, ніж між нею і Тонею.
"Ми якось, знаєте уже живем (з Мірзояном - прим. редактора), не як зять з тещею, а як син... Все ж краще, ніж з доцею", - з посмішкою розповіла вона.
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