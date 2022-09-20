"Між мною і Тонею цього немає": Арсен Мірзоян розповів, чому скандалить з Тонею Матвієнко

Арсен Мірзоян розповів, через що свариться з Тонею Матвієнко / instagram.com/tonya_matvienko

Чутки про розставання зіркової пари співаків - Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко, з'явилися ще в грудні 2021 року. Тоді подружжя вирішило залишити їх без уваги. Однак, коли в ЗМІ знову з'явилися новини про їх розставання в перші місяці повномасштабної війни, Матвієнко не витримала і дала зрозуміти ненависникам, що її з Мірзояном любов міцна, як ніколи.

Сам музикант особисте життя, коментує скупо, однак для шоу ЖВЛ зробив виняток. Арсен Мірзоян зізнався, що його почуття до Тоні не згасли, проте у них, як і у будь-якої іншої пари, час від часу трапляються сварки.

Хто стає ініціатором скандалів, співак промовчав, відзначаючи, що сам він чвар не любить, і намагається всіляко згладити кути.

Однак, сварки ні-ні та й трапляються. Мірзоян звинувачує в цьому банальне непорозуміння. "Хтось когось не почув, недочув, не зрозумів. Нам здається, що в останні роки є потреба в представнику такої професії як комунікатор, - зі сміхом говорить артист. - Це спеціальна людина, яка буде пояснювати про що саме говорить партнер. А між нами з Тонею немає комунікатора, тому ми намагаємося розуміти", - розповідає музикант.

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