Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе офіційно розлучилися ще влітку - росЗМІ

Поки Брежнєва і Меладзе зберігають мовчання, їх шлюб знову "розбили" чутки про ймовірне розставання.
Співачка Віру Брежнєву і музичного продюсера Костянтина Меладзе намагаються "розвести" з 2015 року, коли артисти узаконили свій шлюб. Таке негативне до себе ставлення пара заробила у вузьких колах через те, що довгий час крутила роман за спиною дружини продюсера.
Через цей конфуз ненависники все загрожують Брежнєвій бумерангом, мовляв про велелюбність братів Меладзе можна складати легенди, і рано чи пізно Костянтин знову почне озиратися на всі боки в пошуках нової коханки.
РосЗМІ з посиланням на якусь українську блогерку заявляють, що саме це і сталося з парою Меладзе-Брежнєва влітку 2022 року, коли в пресі почали з'являтися чутки про їх розлучення.
Блогерка стверджує, що чутки виявилися правдивими, і влітку артисти розлучилися і оформили всі документи. Розголосу цю сумну новину не надавали через недоречність у такий складний для України момент.
Точна причина розставання невідома, але вважається, що це все той же Бумеранг - Меладзе не зміг утримати себе в штанях і стрибнув у гречку.
Нові чутки про їх розрив ні продюсер, ні співачка не коментують, продовжуючи зберігати гробове мовчання про те, що відбувається в їх сімейному гніздечку.
Раніше шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив в їхній долі натяк на появу спільного потомства в 2022 році.
Тим часом співачка в особистому блозі залишає дивні повідомлення, повні роздумів про значення тих чи інших людей в житті кожного, в яких фанати бачать натяки на розставання з продюсером.
Інші новини:
- Вдова співака-путініста П'єра Нарциса побилася з його коханкою на вечорі пам'яті
- Колишня дружина Віталія Кличка без бюстгальтера покрасувалася в легкому сарафані
- Наполягла Молода дружина: Петросян зробив 2-річному сину божевільний подарунок