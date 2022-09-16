Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе офіційно розлучилися ще влітку - росЗМІ

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе оформили офіційне розлучення - росЗМІ / instagram.com/ververa

Співачка Віру Брежнєву і музичного продюсера Костянтина Меладзе намагаються "розвести" з 2015 року, коли артисти узаконили свій шлюб. Таке негативне до себе ставлення пара заробила у вузьких колах через те, що довгий час крутила роман за спиною дружини продюсера.

Через цей конфуз ненависники все загрожують Брежнєвій бумерангом, мовляв про велелюбність братів Меладзе можна складати легенди, і рано чи пізно Костянтин знову почне озиратися на всі боки в пошуках нової коханки.

РосЗМІ з посиланням на якусь українську блогерку заявляють, що саме це і сталося з парою Меладзе-Брежнєва влітку 2022 року, коли в пресі почали з'являтися чутки про їх розлучення.

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Блогерка стверджує, що чутки виявилися правдивими, і влітку артисти розлучилися і оформили всі документи. Розголосу цю сумну новину не надавали через недоречність у такий складний для України момент.

Точна причина розставання невідома, але вважається, що це все той же Бумеранг - Меладзе не зміг утримати себе в штанях і стрибнув у гречку.

Нові чутки про їх розрив ні продюсер, ні співачка не коментують, продовжуючи зберігати гробове мовчання про те, що відбувається в їх сімейному гніздечку.

Раніше шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив в їхній долі натяк на появу спільного потомства в 2022 році.

Тим часом співачка в особистому блозі залишає дивні повідомлення, повні роздумів про значення тих чи інших людей в житті кожного, в яких фанати бачать натяки на розставання з продюсером.

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