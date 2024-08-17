"Жирно живете": дружину Решетника захейтили за радісні танці на концерті Адель

Дружина Григорія Решетника розсердила своїх підписників через концерт Адель.

https://glavred.net/stars/zhirno-zhivete-zhenu-reshetnika-zaheytili-za-radostnye-plyaski-na-koncerte-adel-10589216.html Посилання скопійоване

Григорій Решетник з дружиною Христиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник знову потрапили під гнів українців.

Цього разу в опалі опинилася дружина телеведучого - Христина, яка похвалилася відвідуванням світової знаменитості, співачки Адель. Вона розповіла, як сильно щаслива від того, що потрапила на концерт свого кумира.

Блогерка та багатодітна мама на сторінці в Instagram пояснила, що "події останніх років навчили її не відкладати життя на потім".

відео дня

"Нарешті мрія здійснилася. Люблю ці відчуття, коли так відбувається. Неймовірна співачка, неймовірна енергія і мої улюблені пісні. Відчувати, плакати і дякувати за такі миті - вони дають заряд на всі наступні місяці! Тому що, як показали події останніх років, не варто відкладати життя на потім", - ідеться в пості.

Решетник підспівує Адель / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

Але не всі коментатори розділили радість від того, що решебник потрапила на концерт Адель. "Рада за вас, але, на жаль, наше суспільство розділилося. Дружини військових розучилися радіти життю. Зараз відразу видно, де дружина військового, а де ні", "Жирно живете. Навіщо це, коли війна?", "Я вважаю, що ми всі повинні згуртуватися і допомагати на повну силу, а не за концертами за кордон їздити. На жаль, це все життя на повну, тільки прикриття", - написали деякі користувачі.

"Жирно живете!!! Навіщо це коли війна, як зараз хлопці там на передовій дивлячись на це радіють з Вами, захищаючи Вашу дупу і нещирість, яку ви проявляєте в очах! Шкода Вас, Ви нещасна людина", - коментують інші.

Христину Решетник насварили за концерт / Скріншот Instagram/kristina_reshetnik

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред