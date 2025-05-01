Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

Катерина Репяхова поділилася планами на майбутнє.

https://glavred.net/stars/zhena-viktora-pavlika-v-slezah-zagovorila-o-vtoroy-beremennosti-10660817.html Посилання скопійоване

Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

До чого готується дружина Віктора Павліка

Чому вона плаче

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова з'явилася зі сльозами на новому відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Колись, можливо, я розповім через що я зараз проходжу. Це сльози щастя після отримання результатів ДНК-аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім по-іншому", - написала заплакана Репяхова.

відео дня

Найімовірніше, такий підхід до планування другої вагітності пов'язаний із тим, що перша дитина пари Михайлик є не норматипічною дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Хлопчику зараз три роки і поки немає ніякого прогресу в його розвитку, хоча батьки активно ним займаються.

Репяхова розповіла, як готується до вагітності / Фото Instagram/repyahovakate

Катерина не раз розповідала про проблеми зі здоров'ям сина і ділилася зі своїми підписниками його діагнозом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред