Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

Коротко:
- До чого готується дружина Віктора Павліка
- Чому вона плаче
Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова з'явилася зі сльозами на новому відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Колись, можливо, я розповім через що я зараз проходжу. Це сльози щастя після отримання результатів ДНК-аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім по-іншому", - написала заплакана Репяхова.
Найімовірніше, такий підхід до планування другої вагітності пов'язаний із тим, що перша дитина пари Михайлик є не норматипічною дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Хлопчику зараз три роки і поки немає ніякого прогресу в його розвитку, хоча батьки активно ним займаються.
Катерина не раз розповідала про проблеми зі здоров'ям сина і ділилася зі своїми підписниками його діагнозом.
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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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