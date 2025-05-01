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Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

Олена Кюпелі
1 травня 2025, 11:45
866
Катерина Репяхова поділилася планами на майбутнє.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином
Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

  • До чого готується дружина Віктора Павліка
  • Чому вона плаче

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова з'явилася зі сльозами на новому відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Колись, можливо, я розповім через що я зараз проходжу. Це сльози щастя після отримання результатів ДНК-аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім по-іншому", - написала заплакана Репяхова.

відео дня

Найімовірніше, такий підхід до планування другої вагітності пов'язаний із тим, що перша дитина пари Михайлик є не норматипічною дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Хлопчику зараз три роки і поки немає ніякого прогресу в його розвитку, хоча батьки активно ним займаються.

Репяхова розповіла, як готується до вагітності
Репяхова розповіла, як готується до вагітності / Фото Instagram/repyahovakate

Катерина не раз розповідала про проблеми зі здоров'ям сина і ділилася зі своїми підписниками його діагнозом.

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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