Операція на серці та народження доньки: Репяхова шокувала новинами про Павліка

Здоров'я Вктора Павліка змушує артиста лягти на хірургічний стіл.

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Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка, дружина і концертний директор українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова філософськи дивиться на вікові зміни чоловіка. Проте 57 років - це вже не жарти.

Репяхова налякала шанувальників повідомленням про те, що артист "ходить під ризиком раптової смерті" і готується до операції. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що у Павліка виявилися проблеми з серцем.

"Віктор Франкович, як виявилося, народився з пороком серця (його мама теж). І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан", - розповіла блогерка.

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Вона також зазначила, що після хірургічного втручання співак зможе жити повноцінним життям відповідно до свого віку. Операцію вони вже запланували на прийдешню осінь.

Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Між тим Катерина Репяхова зберігає спокій: вона переконана, що Віктор Павлік проживе довге і щасливе життя. До того ж пара, схоже, не проти знову стати батьками, та подарувати синові сестричку.

Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / instagram.com/repyahovakate

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павліка розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста та його релігійні переконання.

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