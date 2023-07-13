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Операція на серці та народження доньки: Репяхова шокувала новинами про Павліка

Анна Підгорна
13 липня 2023, 14:56 оновлено 13 липня, 14:56
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Здоров'я Вктора Павліка змушує артиста лягти на хірургічний стіл.
Катерина Репяхова, Віктор Павлік
Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка, дружина і концертний директор українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова філософськи дивиться на вікові зміни чоловіка. Проте 57 років - це вже не жарти.

Репяхова налякала шанувальників повідомленням про те, що артист "ходить під ризиком раптової смерті" і готується до операції. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що у Павліка виявилися проблеми з серцем.

"Віктор Франкович, як виявилося, народився з пороком серця (його мама теж). І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан", - розповіла блогерка.

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Вона також зазначила, що після хірургічного втручання співак зможе жити повноцінним життям відповідно до свого віку. Операцію вони вже запланували на прийдешню осінь.

Віктор Павлік
Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Між тим Катерина Репяхова зберігає спокій: вона переконана, що Віктор Павлік проживе довге і щасливе життя. До того ж пара, схоже, не проти знову стати батьками, та подарувати синові сестричку.

Катерина Репяхова, Віктор Павлік
Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка з серцем / instagram.com/repyahovakate

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павліка розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста та його релігійні переконання.

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