Дружина Віктора Павліка в інвалідному візку розповіла про операцію

Катерина Репяхова поділилася особистою інформацією про здоров'я.

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Дружина Віктора Павліка опинилася на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото İnstagram.com/repyahovakate

Молода дружина українського співака і артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показалася в інвалідному кріслі і повідомила про те, що вона пройшла операцію.

На своїй сторінці в Instagram, вона вперше показала, що саме їй робили під час операції.

Так, Реп'яхова через кілька годин після операції вийшла на зв'язок із підписниками і поділилася подробицями на сторінці. За словами дружини співака, вона перенесла пластику і лікування ерозії шийки матки. Операція тривала дві години.

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Вона також повідомила про те, що кожній жінці необхідно проходити своєчасні обстеження для жіночого здоров'я.

Дружина Віктора Павліка розповіла про операцію / Скриншот İnstagram.com/repyahovakate

"Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому дівчата, дбайте про себе і живіть своє найкраще життя", - закликає молода жінка.

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Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова разом із їхнім сином завітала до мами артиста, бабусі Олександри, і захопили спільними кадрами.

Раніше жінка розповіла, чому вона вирішила вийти заміж за зірку української естради. На своїй сторінці в Instagram, вона влаштувала сесію запитань-відповідей із підписниками. Один із фоловерів запитав Репяхову, чому вона вирішила вийти заміж за артиста, який набагато старший за неї.

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