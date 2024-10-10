Макацарія стане батьком вдруге: зворушливі фото

Колишній холостяк Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа стануть батьками вдруге.
Про це зірковий чоловік повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Парочка поділилася зворушливими фото, де колишній холостяк обіймає вагітний животик своєї молодої дружини.
"І ще раз", - підписав фото Макацарія.
Зазначимо, що пара вже виховує маленького хлопчика, якого вони так і не представили широкому загалу. Досі ніхто так і не бачив обличчя спадкоємця Макацарія.
Хто такий Іраклі Макацірія
Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.
Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".
До слова, у коментарі до пари прийшло безліч шанувальників, які побажали щастя й удачі молодим батькам.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія та його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.
Вас також може зацікавити:
- Колишній "холостяк" Макацарія вперше став батьком і розсекретив ім'я зі статтю дитини
- Дружина Іраклі Макацарія заспівала: ексхолостяк поділився ніжним відео
- Дружина холостяка Макацарії вперше показала новонародженого сина
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред