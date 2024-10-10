Макацарія стане батьком вдруге: зворушливі фото

Колишній холостяк і учасник українського шоу поділився своїми фото.

https://glavred.net/starnews/makaciriya-stanet-otcom-vo-vtoroy-raz-trogatelnye-foto-10604249.html Посилання скопійоване

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стануть батьками вдруге/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maqatsa

Колишній холостяк Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа стануть батьками вдруге.

Про це зірковий чоловік повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Парочка поділилася зворушливими фото, де колишній холостяк обіймає вагітний животик своєї молодої дружини.

відео дня

"І ще раз", - підписав фото Макацарія.

Зазначимо, що пара вже виховує маленького хлопчика, якого вони так і не представили широкому загалу. Досі ніхто так і не бачив обличчя спадкоємця Макацарія.

Хто такий Іраклі Макацірія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

До слова, у коментарі до пари прийшло безліч шанувальників, які побажали щастя й удачі молодим батькам.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія та його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред