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"Це ілюзія": Олена Зеленська розповіла, який її чоловік насправді

Еліна Чигис
30 жовтня 2024, 09:18
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Олена Зеленська розповіла, як змінився її чоловік.
Олена Зеленська, Володимир Зеленський
Олена Зеленська дала нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Зеленська розповіла про характер Володимира Зеленського
  • Перша леді поділилася, як змінився її чоловік

Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що за 21 рік подружнього життя з Володимиром Зеленським вона пізнала різні сторони характеру свого чоловіка.

В інтерв'ю португальському політичному оглядачеві Нуну Рожейру Зеленська зазначила, що знайшла особливі якості в чоловікові.

"Для нього ніколи не буває нічого складного. І це ілюзія. Тому що він свідома людина і розуміє, що не існує простих питань у цьому житті. Я дуже ціную його почуття й оптимізм. І іноді, коли здається, що навколо одна темрява, саме такі люди дають тобі надію дивитися в майбутнє. Він завжди знає дивним чином, як мене підтримати, коли мені зовсім складно. У нього інший тип мислення, ніж у мене, і нам пощастило з цим. Тому, коли я не бачу рішення, він дивиться з іншого боку і бачить це", - розповіла перша леді.

Також Олена поділилася, що повномасштабна війна змінила характер Володимира Зеленського. Перша леді пригадала, як під час лютого 2022 року головною емоцією президента України було відчуття відповідальності, як лідера великої країни.

"Це було відчутно в усьому, у кожному жесті його, у його голосі. Тому що зробити так, щоб нація втрималася, щоб люди не зневірилися, щоб ми могли давати відсіч - це завдання лідера в такі часи. І це найголовніша була його емоція, його завданням у ті дні було саме це - бути лідером своїх людей", - зазначила Зеленська.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:

Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Олена Зеленська - останні новини за темою

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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