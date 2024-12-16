"Під тиском": Олена Зеленська розповіла, що зараз відбувається в її шлюбі

Олена Зеленська поділилася складнощами у шлюбі під час війни.

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Олена Зеленська розповіла про труднощі / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю

Перша леді висловилася про шлюб із президентом України

Олена Зеленська розповіла, як їй вдається бути дружиною, мамою і першою леді України.

В інтерв'ю для журналу Libelle дружина Володимира Зеленського зазначила, що намагається робити все, що від неї вимагається.

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"Просто роби те, що маєш, навіть попри те, що наше сімейне життя зараз під тиском. Я особливо сподіваюся, що зможу залишити що-небудь корисне для суспільства", - заявила Зеленська.

Також видання висловило свою думку, що історія подружжя Зеленських - це погляд на стійкість, надію і любов у важкі часи.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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