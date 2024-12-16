"Під тиском": Олена Зеленська розповіла, що зараз відбувається в її шлюбі

Коротко:
- Олена Зеленська дала нове інтерв'ю
- Перша леді висловилася про шлюб із президентом України
Олена Зеленська розповіла, як їй вдається бути дружиною, мамою і першою леді України.
В інтерв'ю для журналу Libelle дружина Володимира Зеленського зазначила, що намагається робити все, що від неї вимагається.
"Просто роби те, що маєш, навіть попри те, що наше сімейне життя зараз під тиском. Я особливо сподіваюся, що зможу залишити що-небудь корисне для суспільства", - заявила Зеленська.
Також видання висловило свою думку, що історія подружжя Зеленських - це погляд на стійкість, надію і любов у важкі часи.
Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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