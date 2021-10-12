Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася з тростиною на офіційному публічному заході. 95-річна королева Великобританії відвідала Вестмінстерське абатство разом зі своєю дочкою принцесою Анною.

Як повідомляє Daily Mail, королева була присутня на урочистій службі з нагоди столітньої річниці з моменту створення королівського британського легіону.

Єлизавета II вийшла з машини і відразу ж взяла в руки тростину. При цьому нічого невідомо про стан здоров'я королеви. Букінгемський палац традиційно не дає жодних коментарів з цього приводу.

Журналісти відзначають, що вхід в абатство в центрі Лондона вимощений каменями і він нерівний. Можливо тому Єлизавета II вирішила використовувати тростину для більшого комфорту.

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Королева увійшла в будівлю не через центральні двері, а більш коротким маршрутом, з боку так званого куточка поетів в південній частині церкви.

Єлизавета II і Анна приєдналися до тих, кого підтримує організація, включаючи військовослужбовців, ветеранів та їх сім'ї.

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Раніше писали, що королева Єлизавета II з'явилася на вечірньому прийомі для лідерів Великої сімки (G7), який організував прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон.

Наприкінці травня королева Єлизавета II вийшла в світ з сяючою посмішкою на обличчі і в неймовірно яскравому образі. Як відзначали користувачі Мережі, такою щасливою Її Величність ніхто не бачив після смерті принца Філіпа.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп.