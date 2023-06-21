"Зайка, пробач": чоловік Анни Трінчер публічно зізнався, що переспав з іншою

Шанувальники молодої та успішної пари сильно понервували, почувши новини від Волошина.

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Олександр Волошин пожартував над Анною Трінчер / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

У вересні 2022 року українська співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин одружилися. Популярна пара багато розповідає про своє особисте життя, і часто розповідає шанувальникам навіть найдрібніші його подробиці.

Так нещодавно Волошин публічно зізнався, що"переспав" з іншою. На своїй сторінці в Instagram він опублікував загадковий пост з написом: "Пора зізнатися дружині... Зайка, пробач... Але сьогодні я переспав з іншою".

Пізніше він опублікував кадр прямо з ліжка. "Іншою" виявився молодший брат блогера, а зрада - черговим пранком, якими відомий Волошин. Реакцію дружини на свій жарт він не показав, але Трінчер, ймовірно, вже звикла до подібних розіграшів.

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Як з'ясувалося, Олександр Волошин поїхав в гості до сім'ї, і залишився ночувати в кімнаті молодшого брата.

До слова, Анна Трінчер пранк блогера підтримувати не стала - захоплена своїми сольними концертами, в соціальних мережах драматичну "зраду" вона не висвітлювала.

Олександр Волошин пожартував над Анною Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

Раніше українська співачка Камалія розкрила подробиці її розставання з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, з яким перебувала у відносинах 20 років.

Також нова обраниця українського шоумена Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська, спровокувала чутки про свою вагітність від ведучого.

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