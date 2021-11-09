Коментар Ротару про Крим спровокував скандал у Росії

Софія і Ауріка Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Сестра Софії Ротару співачка Ауріка Ротару, розповіла про те, як давно вони з сестрою відвідували окупований Крим, чим викликала обурення у прихильників російського статусу півострова.

В інтерв'ю для YuoTube-каналу DOROTYE Ауріка Михайлівна підняла безліч животрепетних питань про свою кар'єру і життя, а також розповіла багато про життя та кар'єру сестри. Але піковим моментом розмови все ж стало кримське питання.

У Криму у Софії Михайлівни залишилася вілла, перероблена в готельний комплекс. Зараз вона закрита.

У зв'язку з цим у Ауріки Ротару запитали, як давно вона і її сестра були в Криму і чи запрошують їх працювати в Росії.

"Останній раз я була в Криму, коли Crimea Music Fest проводили (Ялта, 2012 рік - прим. редактор). І з тих пір я в Криму не була. І, наскільки я знаю, Соня теж. Років п'ять чи шість не була. ... Вілла стоїть до кращих часів, чекаємо повернення Криму. ... Запрошують (на гастролі - прим. редактора), але ми туди не їздимо. По Україні їздимо, запрошують на гастролі в Прибалтику. Є, слава Богу, де працювати", - підсумувала Ауріка Михайлівна.

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Голова комітету парламенту РК з культури і питань охорони культурної спадщини Микола Волков до проукраїнської позиції Ауріки Ротару щодо Криму поставився з негативом, і запропонував позбавити її сестру звання почесної громадянки Криму:

"Я вважаю, потрібно позбавити Ротару звання почесної кримчанки. Всі її нагороди, звання, привілеї давалися їй за її творчість. Своєю творчістю вона колись зміцнювала дружбу народів, популяризувала їх культуру. І Софію Михайлівну за це поважали і любили. Зараз її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і зараз, по всій видимості, мислить вже іншими категоріями".

Російський продюсер Йосип Пригожин також висловився щодо інтерв'ю Ауріки Ротару: він впевнений, що сестри не гастролюють по РФ лише зі страху бути "розтерзаними" українською владою.

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Раніше в мережі з'явилися кадри того, як 74-річна Софія Ротару виглядає без ретуші і гриму.

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