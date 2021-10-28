"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

Співачка зізналася, що їй в Україні стало некомфортно / instagram.com/tpovaliyofficial

Співачка Таїсія Повалій заявила, що весь час жила в Україні. Разом з чоловіком Ігорем Ліхутою вони поскаржилися на цькування.

Артистка в програмі "Позаочі" зізналася, що переїжджати в іншу країну вона не збирається, попри негативне ставлення до себе.

"Коли ми їхали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні - всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я у своїй країні, а мені некомфортно", — розповіла Повалій.

Син виконавиці згадав, як чоловік і продюсер Повалій Ігор Ліхута отримував гнівні листи електронною поштою, де артистку називають "запроданкою". Сам Ліхута заявив, що не розуміє, чому до артистки таке ставлення.

Таїсія Повалій, Ігор Ліхута / instagram.com/tpovaliyofficial

"Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, То які до тебе можуть бути претензії? Чому у тебе заборона на професію у себе вдома, в Україні?", - зазначив він.

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читайте також"Ти ж мене підманула": Лукашенко хвацько витанцьовув під хіт ПовалійВарто зазначити, що зараз артистка виступає з концертами за кордоном, в тому числі і в Росії.

Раніше Таїсія Повалій поділилася з передплатниками сумною новиною. На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що у неї були домовленості про концерт в Україні, але з якихось причин виступ артистки скасували.

"Тільки записала пісню"Дай мені любов". Була домовленість про концерт! Знімаємо афішу!! В глибині душі не було повної впевненості, що все відбудеться", - написала співачка в мікроблозі