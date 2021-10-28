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"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

28 жовтня 2021, 13:53

Артистка разом з чоловіком кажуть, що не зробили нічого поганого для України.

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Співачка зізналася, що їй в Україні стало некомфортно / instagram.com/tpovaliyofficial

Співачка Таїсія Повалій заявила, що весь час жила в Україні. Разом з чоловіком Ігорем Ліхутою вони поскаржилися на цькування.

Артистка в програмі "Позаочі" зізналася, що переїжджати в іншу країну вона не збирається, попри негативне ставлення до себе.

"Коли ми їхали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні - всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я у своїй країні, а мені некомфортно", — розповіла Повалій.

Син виконавиці згадав, як чоловік і продюсер Повалій Ігор Ліхута отримував гнівні листи електронною поштою, де артистку називають "запроданкою". Сам Ліхута заявив, що не розуміє, чому до артистки таке ставлення.

Таїсія Повалій, Ігор Ліхута
Таїсія Повалій, Ігор Ліхута / instagram.com/tpovaliyofficial

"Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, То які до тебе можуть бути претензії? Чому у тебе заборона на професію у себе вдома, в Україні?", - зазначив він.

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читайте також"Ти ж мене підманула": Лукашенко хвацько витанцьовув під хіт ПовалійВарто зазначити, що зараз артистка виступає з концертами за кордоном, в тому числі і в Росії.

Раніше Таїсія Повалій поділилася з передплатниками сумною новиною. На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що у неї були домовленості про концерт в Україні, але з якихось причин виступ артистки скасували.

"Тільки записала пісню"Дай мені любов". Була домовленість про концерт! Знімаємо афішу!! В глибині душі не було повної впевненості, що все відбудеться", - написала співачка в мікроблозі

Автор: Сергій Кущ
viber
Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
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