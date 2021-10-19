Як в 74 і 62 виглядати на 40: рідна сестра Ротару розкрила секрети їх молодості та ідеальної фігури

Молодша сестра Софії Ротару розкрила секрети їхньої краси та молодості/ instagram.com/sofiarotaru.official/

Рідна сестра Софії Ротару Ауріка розкрила секрети їх краси і молодості. Зіркові сестри вражають своїм квітучим виглядом і викликають захоплення шанувальників.

62-річна співачка на телеканалі LIVE розповіла, що вони з сестрою, в першу чергу, вдячні хорошій генетиці.

"Я вдячна татові і мамі за те, що вони так нагородили нас. У нас всі в родині виглядають чудово", - зазначила Ауріка.

Ротару також зізналася, що не дотримується дієт. Вона любить звичайну домашню їжу. Коли вона зустрічається з сестрою, то вони спокійно можуть з'їсти смажену картоплю. Крім того, сестри дуже люблять їсти яйця.

читайте такожКондратюк запропонував не пускати Ротару на сцену в День Незалежності"Я раніше практикувала голодування. Могла не їсти два тижні, пила тільки воду. Всім готувала смаколики, але сама трималася заради зовнішності", - зізналася молодша сестра Софії Ротару.

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У свої 74 Софія Ротару також не перестає дивувати шанувальників свіжим виглядом як у своїх сторіз і соцмережах, так і на концертах і публічних виходах. У мережі постійно ходять різні чутки про причини такої молодості співачки.

Софія і Ауріка Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Концертний директор артистки Сергій Лавров нарешті відповів - носить Ротару силіконову маску, чи ні.

"Вона, звичайно, дуже красива. І коли в інтернеті пишуть, що Ротару використовує силіконову маску, я завжди сміюся. Вона навіть гримується мінімально. Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити їсти все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу", — пояснив Лавров.