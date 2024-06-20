Заворотнюк з'явиться на екранах після своєї смерті

Сюжет розповість про роботу співробітників територіального підрозділу служби судових приставів

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Заворотнюк після смерті з'явиться на екранах / Колаж Главред, фото Стархіт

На російському пропагандистському каналі НТВ відбудеться прем'єра серіалу "Пристави" - це останній проєкт, у якому знялася покійна Анастасія Заворотнюк.

Як пише видання Стархіт, сюжет розповість про роботу співробітників територіального підрозділу служби судових приставів. Головні ролі в проекті виконали Андрій Чадов, Анна Попова, Олександр Нікітін, Наталія Антонова, Кирило Мелехов.

Наприкінці травня, відразу після смерті Анастасії, прийшла новина про те, що серіал не вийде в ефір. Але через три тижні рішення все-таки змінили.

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"Я думаю, що цей серіал варто подивитися ще й тому, що це остання роль Насті Заворотнюк. Настя - великий професіонал, дуже ніжна, порядна людина. Це була не перша моя робота з нею, раніше я вже знімав її в головній ролі в іншому проекті. У "Приставах" вона з'являється в кількох серіях", - сказав режисер-постановник Володимир Нахабцев.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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