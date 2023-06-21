Захисник збірної України Забарний одружився та мало не став зятем Джеджули

Спортсмен створив сім'ю з дівчиною, з якою зустрічався з 16 років.

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Ілля Забарний одружився / колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Член команди збірної України з футболу на позиції захисника Ілля Забарний повідомив, що зв'язав себе узами шлюбу. Його обраницею стала дівчина на ім'я Ангеліна.

20-річний спортсмен зустрічався з обраницею з 2018 року. Восени 2022 року пара повідомила про заручини і стала готуватися до весілля.

Одруження відбулося ще 5 червня, проте молоде подружжя оголосило про це лише через два тижні. На своїх сторінках в Instagram вони показали короткий ролик, на якому у весільних вбраннях хваляться обручками на безіменних пальцях. "5.06 ми стали чоловіком та дружиною. Кохаю безмежно!" - підписало відео новоспечене подружжя.

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Ангеліна є донькою Юлії Леус - колишньої дружини шоумена Андрія Джеджули. У 2017 році Леус та ведучий повінчалися, але вже через чотири роки розлучилися зі скандалом і взаємними звинуваченнями.

У дружини Забарного є єдиноутробна сестра Адель (2021 р. н.), яку її мама народила від Андрія Джеджули.

Ілля Забарний одружився / instagram.com/illiazabarnyi

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