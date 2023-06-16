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Збірна України розбомбила Північну Македонію: забили 3 м'ячі в одному таймі

Марія Тупік
16 червня 2023, 23:49 оновлено 17 червня, 00:19
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Збірна України вирвала вольову перемогу над Північною Македонією з 0:2 до перерви.
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото Павла Кубанова УАФ

Збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 3-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч у Скоп'є на стадіоні "Тоше Проескі" завершилася з рахунком 2:3.

На 28-й хвилині рукою у власному штрафному зіграв Микола Матвієнко. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Еніс Барді.

А на 40-й хвилині гри македонці подвоїли свою перевагу. Еліф Ельмас забув у ворота Трубіна.

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Однак після перерви підопічні Сергія Реброва зуміли вибратися зі скрутного становища.

На 62-й хвилині Ілля Забарний головою пробив у дальній кут після навісу з кутового від Віктора Циганкова.

А ще через п'ять хвилин Юхим Конопля ударом в дотик з правого флангу штрафного замкнув простріл Михайла Мудрикаї.

На 73-й хвилині команда Північної Македонії залишилася в меншості. Вісар Мусліу збив Владислава Ваната перед власним штрафним і отримав другу жовту картку.

На 83-й хвилині Віктор Циганков головою перекинув м'яч через голкіпера після ювелірної подачі Мудрика і вирвав для української збірної перемогу.

Дивіться відео, як Циганков забив переможний гол:

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