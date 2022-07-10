Заплакана солістка "Казки" показала зруйновану росіянами свою школу в Харкові

Заплакана солістка "Казки" показала зруйновану росіянами свою школу / Instagram а. Зарицької

Російські агресори регулярно обстрілюють Харків - ворожі ракети прилітають в житлові райони, знищують інфраструктуру. Як написала на своїй сторінці в Instagram солістка "Казка" групи Олександра Зарицька, вороги зруйнували харківську школу, в якій вона колись навчалася.

Також дівчина опублікувала своє фото, де вона плаче від болю і відчаю.

"Мій ранок почався ось так. Вороги стерли з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія", – написала співачка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарна кінозірка і посол доброї волі ООН у справах біженців Кейт Бланшетт презентувала документальний фільм про бої ЗСУ з окупантами за Харків під назвою Ukraine: Life Under Attack ("Україна: життя під ударом")

47-хвилинне відео знайомить глядача з Харківським співробітником ДСНС і двома фельдшерами, які продовжили працювати в зоні активних бойових дій.

До того, 25 червня черговий обстріл російських окупантів пошкодив ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів", яка розташована в Харкові.

За словами українських вчених, ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

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