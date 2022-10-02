"Замолюю гріхи": Пресняков не встежив за онуком Пугачової

Пресняков не встежив за онуком Пугачової/ скріншот

Співак Володимир Пресняков зізнався, що його присутності в житті сина було недостатньо. Після розлучення Микита залишився жити з мамою, яка теж регулярно їздила по гастролях.

Допомагала і зіркова бабуся - Алла Пугачова брала участь у вихованні першого онука і зробила для нього дуже багато.

"Переживаю, що не дав Микиті виховання такого, якого даю зараз молодшим дітям. Мене не було тоді, коли я був йому потрібен. Буду замолювати ці гріхи, це моя велика помилка. Нормальний тато завжди буде вважати, що він винен у цьому", - розповів Пресняков.

Також він зізнався, що зараз він, як тільки бачить старшого сина, відразу ж біжить до нього обніматися і спілкуватися. Бачаться вони рідко, тому на рахунку кожна хвилина. Сам же Микита філософськи ставиться до відсутності батька в житті — в дитинстві він багато займався, завжди міг запитати поради, а іноді навіть і просив грошей у тата.

Нагадаємо, онуків співачки Алли Пугачової, яка забрала дітей і спішно покинула Росію, погрожують відправити на фронт. З такою заявою виступив російський депутат Роман Худяков. За його словами, підпадають під мобілізацію Микита Пресняков і Дені Байсаров.

Раніше співак Володимир Пресняков розповів про свій перший сексуальний досвід. При чому зробив він це в інтерв'ю своїй нинішній дружині. 54-річний співак зізнався, що перший раз у нього був в 14 років та ще й не з його волі.

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