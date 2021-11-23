Закоренілі холостяки Кіану Рівз і Вайнона Райдер одружені вже 30 років

Кіану Рівз і Вайнона Райдер не тільки колеги, а й фактичне подружжя / gettyimages.com

Актори Вайнона Райдер і Кіану Рівз одружені. Помпезним голлівудським весіллям тут і не пахне, адже вони вже майже 30 років як подружжя.

Такою заявою Рівз ошелешив шанувальників в інтерв'ю для Esquire. Під час зйомок Дракули Брема Стокера (1992) він і Вайнона грали закохану пару Джонатана Харкера і Міну Мюррей.

За сюжетом молоді люди грають весілля. Стилізована сцена вінчання не сподобалася режисерові Френсісу Форду Копполі. Тому її перезнімали в справжньому православному храмі з діючими священиками, згідно з усіма церковними канонами.

Таким чином і Рівз, і Райдер, аналізуючи зйомки, прийшли до висновку, що формально вони одружені з 1992 року.

На той момент Вайнона Райдер перебувала у відносинах з Джонні Деппом, а Кіану Рівз був самотній. Зараз обидва актори мають пари, проте офіційно оформляти союзи не поспішають. Як партнери артистів реагують на подібну пікантну деталь їх біографії також не відомо.

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Крім того ні Райдер, ні Рівз жодного разу не були одружені в реальному житті.

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