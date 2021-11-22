Обгоріла російська артистка Хлєбнікова отямилася в реанімації: що кажуть лікарі

Лікарі розповіли про стан обгорілої Марини Хлєбнікової / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Російська співачка Марина Хлєбнікова, яка отримала сильні опіки під час пожежі, вперше прийшла до тями в реанімації. Лікарі оцінюють стан артистки як стабільно тяжкий.

За словами хірурга НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського Ігоря Шаріпова, Хлєбніковій потрібно буде перелити велику кількість крові, пише "Собеседник".

Співачка має опік дихальних шляхів другого ступеня. Артистку зняли з апарату штучної вентиляції легень 21 листопада. У неї досі тримається висока температура – 38,5°.

Хлєбнікова зараз отримує їжу через зонд. При цьому їсть вона добре, зазначили лікарі.

"Тільки родичі чомусь не цікавляться станом хворої", – додали у лікарні.

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Нагадаємо, 56-річна російська співачка постраждала під час пожежі у власній квартирі 18 листопада. Вона потрапила до лікарні з сильними опіками та отруєнням продуктами горіння. За попередньою інформацією, причиною пожежі могла стати непогашена сигарета.

Хлєбнікова потрапила до реанімації з опіками 20-29 відсотків тіла. Сильно обгоріли обличчя, груди, живіт і кисті рук, згоріло волосся на голові, а її особу вдалося встановити тільки завдяки родичам.

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