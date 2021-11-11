Затримано зловмисника, який проломив череп відомому музичному продюсеру

Зловмиснику, який побив Миколу Журавльова, оголосили про підозру / instagram.com/juniko_music

6 листопада 2021 року український музичний продюсер, аранжувальник, автор хітів гурту KAZKA Микола Журавльов був жорстоко побитий у власному під'їзді.

За даними Шевченківського управління поліції, пізно вночі 6 листопада надійшов виклик в один з будинків на проспекті Перемоги в Києві. За словами слідчо-оперативної групи, там відбувся конфлікт, в результаті якого Журавльов отримав множинні черепно-мозкові травми.

Відновлюючи хронологію подій, стало відомо, що Микола Журавльов прийшов до свого сусіда через те, що у чоловіка пізно ввечері було занадто шумно. Спочатку між ними зав'язалася словесна перепалка, потім сусід побив музиканта. Також в поліцію через тілесні ушкодження звернулося ще кілька людей, які постраждали під час цього конфлікту.

Оперативники затримали підозрюваного того ж вечора. Ним виявився 36-річний уродженець Луганської області.

За фактом нападу зловмиснику оголосили про підозру та завели кримінальні справи одразу за трьома статтями: дві за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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