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Максим Галкін провокує сепаратизм та підтримує окупацію - СБУ

10 листопада 2021, 23:58

Російський пародист і співак внесений 3 листопада до оновленого переліку осіб, котрі становлять загрозу національній безпеці України.

Галкін
Чому Галкіну заборонили в'їзд в Україну / УНІАН

Максиму Галкіну заборонили в'їзд в Україну після внесення його до "чорного списку" Мінкульту з подання СБУ. У спецслужбі тепер пояснили причину таких санкцій, пише AP News.

Російський пародист і співак внесений 3 листопада до оновленого переліку осіб, котрі становлять загрозу національній безпеці України, через свою діяльність, яка "провокує сепаратизм".

Крім того, чоловік Алли Пугачової підтримує російську окупацію українських територій, розповіли в спецслужбі.

"Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України державою агресором, та інше", - роз'яснили в СБУ.

Конкретні приклади такої підривної діяльності не були вказані.

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На сайті Миротворець Максим Галкін перебуває в базі вже давно, а потрапив туди через свої поїздки до окупованогоий Криму з порушенням державного кордону України.

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Після оновлення "чорного списку" Мінкульту в листопаді, Галкіну відтепер не можна в'їжджати в Україну, і також заборонена трансляція на нашому телебаченні контенту (фільмів) з його участю.

Раніше Главред писав, що Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста Максима Галкіна в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Шоумен став 42 - м у "чорному" список Мінкульту, в якому перебуває вже 259 осіб.

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СБУ Максим Галкин Миротворець російські артисти заборону на в'їзд новини України
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