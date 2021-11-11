Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

Валентина Олександрівна Малявіна (18.06.1941 - 30.10.2021) / wikipedia.org

На 81 році життя померла Валентина Олександрівна Малявіна - радянська актриса, відома ролями у фільмах Іванове дитинство, Король-олень, Коли поруч чоловік та ін.

Сумну новину оголосив актор і перший чоловік Малявіної Олександр Збруєв.

Останні роки актриса провела в спеціалізованому пансіонаті для людей похилого віку в Підмосков'ї. Малявіній був необхідний особливий догляд, так як жінка втратила зір ще 20 років тому в результаті нещасного випадку.

Шлях Валентини Олександрівни був тернистим: всесоюзне визнання, безліч шлюбів, звинувачення у вбивстві коханого чоловіка, тюремний термін...

Малявіна жила третім шлюбом з актором Станіславом Жданько. У 1978 році чоловіка знайшли мертвим з ножем у серці. Тоді справу швидко закрили, припускаючи самогубство. Через 5 років справу було переглянуто з ініціативи близьких Жданька, версія про самогубство відпала, а в умисному вбивстві звинуватили Валентину Малявіну.

Реклама

На суді (та й до кінця своїх днів) актриса заперечувала своє причастя до вбивства чоловіка. Але все ж відсиділа 5 років.

Тюремний термін не зломив актрису, вона змогла повернутися на сцену після звільнення: знімалася в кіно, грала в театрі, і навіть отримала звання заслуженої артистки.

Валентина Олександрівна Малявіна пішла з життя 30 жовтня 2021 року і похована на Троєкуровському кладовищі в Москві.

читайте такожУкраїнець судитиметься з Болдуїном через смерть Хатчінс на зйомках фільму іржа

Раньше з життя пішов Дін Стоквелл - актор з телесеріалу Квантовий стрибок.

Інші цікаві новини: