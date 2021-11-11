Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

Про смерть Малявіної стало відомо лише через 10 днів.
На 81 році життя померла Валентина Олександрівна Малявіна - радянська актриса, відома ролями у фільмах Іванове дитинство, Король-олень, Коли поруч чоловік та ін.
Сумну новину оголосив актор і перший чоловік Малявіної Олександр Збруєв.
Останні роки актриса провела в спеціалізованому пансіонаті для людей похилого віку в Підмосков'ї. Малявіній був необхідний особливий догляд, так як жінка втратила зір ще 20 років тому в результаті нещасного випадку.
Шлях Валентини Олександрівни був тернистим: всесоюзне визнання, безліч шлюбів, звинувачення у вбивстві коханого чоловіка, тюремний термін...
Малявіна жила третім шлюбом з актором Станіславом Жданько. У 1978 році чоловіка знайшли мертвим з ножем у серці. Тоді справу швидко закрили, припускаючи самогубство. Через 5 років справу було переглянуто з ініціативи близьких Жданька, версія про самогубство відпала, а в умисному вбивстві звинуватили Валентину Малявіну.
На суді (та й до кінця своїх днів) актриса заперечувала своє причастя до вбивства чоловіка. Але все ж відсиділа 5 років.
Тюремний термін не зломив актрису, вона змогла повернутися на сцену після звільнення: знімалася в кіно, грала в театрі, і навіть отримала звання заслуженої артистки.
Валентина Олександрівна Малявіна пішла з життя 30 жовтня 2021 року і похована на Троєкуровському кладовищі в Москві.
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Раньше з життя пішов Дін Стоквелл - актор з телесеріалу Квантовий стрибок.
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