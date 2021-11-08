На зйомках фільму Іржа, де вбили Гатчинс, сталася ще одна НП

Зйомках фільму іржа / Roberto E. Rosales / Albuquerque Journal

Під час зйомок фільму Іржа сталася нова НП. Світлотехнік Джейсон Міллер знаходиться в лікарні і ризикує втратити руку, після того, як його вкусив отруйний павук на майданчику.

Інцидент стався через кілька тижнів, після того, як актор Алек Болдвін випадково вбив кінооператора Галину Гатчінс.

Джейсон працював над згортанням зйомок фільму, пише Sky News.

У момент перебування Міллера на місці зйомок в Нью-Мексико, його вкусив отруйний коричневий павук-відлюдник, що мешкає в Північній Америці. Наступні кілька днів у нього виникли важкі симптоми, серед яких були невроз руки і сепсис.

Відзначається, що його госпіталізували, і він переносив кілька операцій в день, щоб зупинити інфекцію. Таким чином, лікарі намагаються врятувати руку Джейсона від ампутації.

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"Джейсону належить довгий шлях до одужання, якщо медична бригада зможе врятувати його руку. При гірших обставинах він втратить руку, це змінить життя Джейсона і його сім'ї", – йдеться в повідомленні на онлайн-платформі для пожертвування "Just Giving".

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Представник продюсерів, а також сам Болдвін заявили, що "не коментують особисті питання окремих членів знімальної групи".

Трагедія на зйомках фільму Іржа

Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Хатчінс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

Алек Болдвін після випадкового вбивства українки заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила акторові звинувачень у вбивстві українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Хатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.

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