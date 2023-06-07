"За спиною розстрілювали дрг-шника": Огневич поділилася моторошними спогадами

Злата Огневич дуже сподівалася, що шалена куля не зачепить і її.

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Злата Огневич була свідком розстрілу російського розвідника / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич була однією з тих артисток, хто не покидав свій будинок з початком повномасштабної війни. Навіть гастролі за кордоном в благодійних цілях вона в перший час не проводила.

Артистка стала свідком того, яким був військовий Київ наприкінці лютого-початку березня 2022 року. Так на своїй сторінці в Instagram вона поділилася історією, що холодить душу та до сих пір переслідує її.

Огневич зізналася, що мимоволі була присутня при розстрілі російського розвідника під час зачистки столиці. Співачка вибралася в магазин, і побачила, як працюють наші хлопці. І до цього дня вона ходить мимо того місця, де все сталося, і її долають спогади.

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"Місце, яке мене постійно тригерить... Тут, у перший тиждень повномасштабного вторгнення, за моєю спиною розстрілювали дрг-шника. А я лежала на землі і думала, щоб кулі не потрапили в мене... Я просто вийшла за їжею... І це сталося на моїх очах. Я не знаю продовження, бо щойно постріли стихли, я почала бігти додому...", - розповіла Злата Огневич.

Злата Огневич була свідком розстрілу російського розвідника / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора українська співачка Maruv планує повернутися в Україну після війни - вона з чоловіком і дитиною розробила "безпечний план".

Також російський комік Максим Галкін, який визнаний в рф іноагентом через антивоєнну позицію, вперше розповів, як приймав рішення покинути країну-агресора, і коли виїжджав.

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