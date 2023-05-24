Maruv чекає перемоги Києва і шукає вигідне місце для життя: блогер розповів про плани співачки

Співачка Maruv відразу після війни хоче повернутися жити в Україну. Але співачка не виключає варіант влаштуватися в ОАЕ.

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Maruv та її чоловік Олександр Корсун / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Українська попспівачка Maruv (справжнє ім'я – Анна Корсун), яка після початку повномасштабного військового вторгнення РФ зникла з усіх радарів і досі публічно не засудила країну-агресора, сподівається повернутися в Україну після перемоги Києва над Москвою. Про це з посиланням на свої інформовані джерела заявив український блогер Богдан Беспалов.

Він повідомляє, що співачка і її чоловік Олександр Корсун вирішили перечекати війну. Більше того - їхню першу дитину виконавиця народжувала в київському пологовому будинку саме для того, щоб після війни відбоярюватися від докорів у зраді.

"Вони з Анею прийняли рішення перечекати війну. Народжували саме в Києві, щоб у разі перемоги України сказати, що вони не зрадники, і мовчали, бо дбали про безпеку дитини. Якщо зрозуміють, що з Україною не складеться, то їм краще повернутися в Москву і почати все з початку. Тому що контракт Марув з лейблом Warner Music Russia не розривала", – говорить блогер.

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Крім того, сім'я Корсун не виключає варіанту переїхати в ОАЕ. Однак її чоловік не впевнений, що у них достатньо грошей для такого переїзду. В оточенні сімейства кажуть, що їм не так важливо, де жити - головне мати великі заробітки.

Нагадаємо, раніше українська співачка Maruv вирішити нагадати про себе новим відео - папараці підловили її, коли вона виступала на корпоративі перед російською аудиторією в Дубаї.

Також вона відчайдушно намагається залучити аудиторію, яку розгубила за рік мовчання. Наприклад, роликом з кадрами з бекстейджа фотосесії - першою після пологів.

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