Юний син Андрія Шевченка вирішив прийняти українське громадянство - ЗМІ

Крістіан Шевченко будує футбольну кар'єру у Великій Британії, де він народився та виріс.

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Крістіан Шевченко хоче стати громадянином України / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Сини легенди українського футболу Андрія Шевченка народилися за кордоном, і в Україну приїжджали лише на канікули, відвідати бабусю. З початком повномасштабної війни в Україні вони стали проявляти підвищений інтерес до свого українського коріння.

Наприклад, старший син спортсмена, 20-річний Джордан, почав поглиблено вивчати українську мову і проводити в Єльському університеті акції з підвищення обізнаності про трагічні події в Україні. Середній син Шевченка, 17-річний Крістіан, вирішив піти далі.

За даними порталу Sport.ua, хлопець, який пішов стопами батька і будує кар'єру футболіста, прийняв рішення отримати українське громадянство. Він нібито вже подав відповідні документи, проте його іменитий батько цю новину поки що не коментує.

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Крістіан Шевченко - другий із чотирьох синів Андрія Шевченка та американки Крістен Пазік. Молодий спортсмен народився у Великій Британії, є форвардом юнацької команди "Вотфорд", а також грає за команду U18 на позиції центрального нападника.

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