Юний син Андрія Шевченка отримав паспорт України - ЗМІ

Крістіан Шевченко всього за кілька місяців став громадянином України.

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Крістіан Шевченко будує футбольну кар'єру, як і його батько / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Другий син легендарного Андрія Шевченка Крістіан народився в Лондоні, і на батьківщині батька бував лише на канікулах. Однак останнім часом 17-річний хлопець став проявляти інтерес до свого коріння.

На початку лютого стало відомо, що Крістіан подав необхідні документи на отримання українського громадянства. Сьогодні видання Sport.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що Шевченко-молодший отримав паспорт України.

Крістіан Шевченко продовжує справу батька, і будує футбольну кар'єру. За умови, що юному спортсменові вдасться пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА, він зможе виступати за українські юнацькі збірні.

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Шевченко-молодший розпочав свою футбольну кар'єру в Академії "Челсі", а влітку 2023 року підписав свій перший серйозний контракт із юнацькою командою "Вотфорд", за яку виступає на позиції форварда. Також Крістіан Шевченко грає на позиції центрального нападника за команду U18.

Хто такий Андрій Шевченко? Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.

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